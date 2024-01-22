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Düzce'de Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı

Düzce'de bir iş yerinde meydana gelen forklift kazasında, forkliftteki malzemelerin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Kazanın yaşandığı fabrikada inceleme başlatıldı.

Düzce\'de Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı
22.01.2024 - 18:32,
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Düzce'de bir iş yerinde forkliftteki malzemeler üzerine devrilen işçilerden 1'i hayatını kaybederken, 1'i de yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan bir firmada meydana geldi. Forklift ile fabrika içerisine ürün taşınıldığı esnada forklift üzerindeki malzemeler Ahmet Sancak (49) ve Mithat Derici'nin (74) üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Paletlerin altında kalan işçilerden ağır yaralanan Ahmet Sancak Düzce Devlet Hastanesi'ne, Mithat Derici ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Sancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mithat Derici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Ahmet Sancak, Hürriyet, Düzce, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Forklift Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı - Son Dakika


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