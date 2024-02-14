Düzce\'de Fuhuş Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

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Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 1 aylık projeli çalışmaları sonucu zor duruma düşen kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Bu çerçevede fuhuş olayını pazarlayan ve gözcülük yapan T.T. (30), müşterilerle irtibat kuran yabancı uyruklu İ.T. (31), fuhuşa yer temini sağlayan C.G. (36) ve H.T. (33) ile fuhuş olayının mağduru H.Y. (42) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ve 30 adet fişek, 14 bin 520 lira, 10 bin Özbekistan SOM parası, 17 adet Özbekistan'a havale edilen para dekonttu, şüpheli İ.T. ve mağdur H.Y. adına düzenlenmiş 2 adet pasaport, 11 adet cep telefonu, 1 adet içinde müşterilere ait bilgilerin bulunduğu ajanda, 1,5 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca konu ile ilgili 9 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. - DÜZCE