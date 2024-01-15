Düzce\'de Geçen Yıl Meydana Gelen Trafik Kazalarında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de geçen yıl meydana gelen 2 bin 944 trafik kazasında toplam 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin 172 kişi yaralandı.

Polis ve Jandarma trafik ekipleri kentte meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini aralıksız devam ediyor. Tüm tedbirlere rağmen araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan, kavşaklarda geçiş önceliğine uymayan sürücüler ile bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar öncelikli sırada yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığının paylaştığı verilerine göre, Düzce'de 2023 yılında bin 522'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 bin 944 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin 172 kişi yaralandı. - DÜZCE