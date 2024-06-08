Düzce'de geri dönüşüm malzemesi yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika
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Düzce'de geri dönüşüm malzemesi yüklü tır alev topuna döndü

Düzce'de Anadolu Otoyolu Bataklıçiftlik mevkiinde geri dönüşüm malzemesi yüklü bir tırın balatalardan çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü.

08.06.2024 19:22
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Düzce'de geri dönüşüm malzemesi yüklü tır, balatalardan tutuşunca alev topuna döndü.

Yangın, Anadolu Otoyolu Bataklıçiftlik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Çorum'a plastik geri dönüşüm götüren Rıza M. idaresindeki 19 EB 646 plakalı Scania marka tırın dorsesinde balatalardan yangın çıktı. Aracı emniyet şeridine çeken sürücü, kupayı araçtan ayırdı. Güzergah üzerinden geçen sürücüler yangın tüpleri ile yangını söndürmeye çalışsa da alevler dorseyi sardı. Alev topuna dönen tır, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın havadan dron ile görüntülenirken, trafik uzun süre tek şeritten verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de geri dönüşüm malzemesi yüklü tır alev topuna döndü - Son Dakika

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