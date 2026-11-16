Düzce'de güvenlik tedbirleri Vali Mehmet Makas başkanlığındaki toplantıda ele alındı - Son Dakika
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Düzce'de güvenlik tedbirleri Vali Mehmet Makas başkanlığındaki toplantıda ele alındı

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Düzce\'de güvenlik tedbirleri Vali Mehmet Makas başkanlığındaki toplantıda ele alındı
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Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılıç'ın da katıldığı toplantıda, kent genelindeki güvenlik tedbirleri ve asayiş çalışmaları değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde alınan güvenlik tedbirleri ele alındı.

Düzce'de huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılıç da katıldı. Toplantıda, il genelinde uygulanan güvenlik tedbirleri ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İHA
İbrahim ErgüderDüzce ValiliğiYerel HaberlerJandarmaGüvenlik3. SayfaValilikAsayişGüncelDüzceSon Dakika

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