Düzce\'de haftalık asayiş uygulamasında 45 kişi yakalandı, 13\'ü tutuklandı

18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 12 bin 700 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalanırken, 13 kişi tutuklandı.

Düzce Valiliği, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının bilançosunu açıkladı. Suçların önlenmesi, suç oranlarının azaltılması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda binlerce kişi sorgulandı. Düzce genelinde bir hafta boyunca gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda toplam 12 bin 700 kişinin sorgulaması yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon ve denetimlerde çeşitli silah ve mühimmat da ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kesici-delici alet, 3 şarjör ve 17 mermi ele geçirildi. Düzce Valiliği tarafından paylaşılan haftalık asayiş verilerinde, il genelinde suçların önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarına yer verildi.