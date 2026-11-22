Düzce'de bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 6 bin 48 araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymayan bin 132 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 112 araç trafikten men edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçları açıklandı. Bir haftalık süreçte toplam 6 bin 48 araç ve sürücü denetlenirken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen bin 132 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca 357 motosiklet kontrol edildi, 136 okul servisi incelendi. Kurallara aykırı olduğu belirlenen 7 okul servisine cezai işlem uygulandı.

Hız ihlali ilk sıralarda

Denetimlerde 522 sürücüye hız ihlalinden, 60 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 40 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden işlem yapıldı. Ayrıca 31 sürücünün kask kullanmadığı, 13 sürücünün seyir halinde cep telefonuyla ilgilendiği tespit edildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen 12 sürücüye, ses ve gürültüden 7 sürücüye, abart egzoz kullanımından ise 2 sürücüye cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetimler kapsamında 112 araç trafikten men edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, trafik denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Açıklamada, "Trafikte önemli olan kuraldır, en iyi sürücü kurallara uyandır" mesajına yer verildi.