Düzce'de halı yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de halı yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Düzce\'de halı yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de bir halı yıkama dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

11.05.2024 02:11  Güncelleme: 02:12
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Düzce'de halı yıkama dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Darıcı Mahallesi 5858. Sokak üzerinde meydana geldi. Halı yıkama dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda Düzce Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de halı yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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