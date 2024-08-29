Düzce\'de İstanbul Caddesi\'nde motosiklet denetimi

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli şekilde motorlu araç trafiğine kapalı olan İstanbul Caddesinde denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerinde motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, 13 motor sürücüsüne toplam 8 Bin 970 TL cezai işlem uyguladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine bağlı Yunus ekipleriyle birlikte sadece yaya kullanımına açık olan İstanbul Caddesinde motorlu taşıtlara geçit vermemek için denetimleri sıklaştırdı. Motorlu araçların girmesinin yasak olduğu caddenin belirli bölgelerinde ve Gaziantep Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, kurallara uymayanlara hem ceza kesti hem de uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde 13 motosiklet sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun 47/1c maddesine istinaden 690'ar TL olmak üzere toplam 8 Bin 970 TL cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada yayalaştırılan İstanbul Caddesinde motosikletlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi. - DÜZCE