Düzce\'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 800 adet içi boş makaron, 20 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadelesi sürüyor. Ekipler tarafından 5 Ağustos-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde, 14 kök kenevir, 24 gram kubar esrar, 37 gram skunk, 14 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 2 gram Afyon sakızı, 3 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 ve yasa dışı ekim suçunu işleyen 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Ekipler ayrıca hafta boyunca yaptıkları çalışmada 4 bin 800 adet içi boş makaron, 20 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron, 304 paket kaçak sigara, 140 gram sarmalık kıyılmış tütün, 360 gram pipo tütünü ve 1 adet elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirdi. Ticaret amaçlı makaron, yaprak sigara kağıdının içinde tütün satmak suçunu işleyen 2 şüpheli şahsa adli tahkikat yapıldı.

Kaçak yollarla girmiş

Jandarma ekiplerin yaptığı uygulamalarda yurda kaçak yollarla giren 1 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. Yakalanan şahıs gönderilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. - DÜZCE