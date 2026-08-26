Düzce\'de Jandarmadan Güvenlik Operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde 17-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında yürütülen güvenlik, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve trafik denetimlerinin bilançosu açıklandı.

Bir hafta içerisinde jandarma sorumluluk bölgesinde 170 olay meydana gelirken, olayların yüzde 98'i aydınlatıldı. Huzur ve güven uygulamaları ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 2 av tüfeği, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 109 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 28 olay

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 28 olay ortaya çıkarılırken, 28 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 1 tabanca, 8 tabanca fişeği, 3 kilo 859 gram kubar esrar, 310 adet sentetik ecza hapı, 120 gram bonzai, 75 gram kenevir tohumu, 16 kök kenevir bitkisi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadan trafik denetimi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 5 bin 802 araç, 155 motosiklet ve 2 bin 108 kişi kontrol edildi.

Jandarma ekiplerinin Düzce genelindeki asayiş, uyuşturucu ve trafik denetimlerinin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği bildirildi.