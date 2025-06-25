Düzce\'de Kalp Krizinden Ölüm

Düzce'de iş yerinde ölü bulunan 61 yaşındaki Kadir Kardüz'ün kalp damar rahatsızlığına bağlı komplikasyon sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çamlıevler Mahallesi 1. Düzce Bulvarı'ndaki bıçak bileme dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Kardüz'ün haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, hareketsiz halde yatan Kardüz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Kadir Kardüz'ün kalp damar rahatsızlığına bağlı komplikasyon sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. - DÜZCE