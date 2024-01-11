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Düzce'de kamyon ile çarpışan otomobil yan yattı, sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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Düzce'de kamyon ile çarpışan otomobil yan yattı, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında kamyon ile çarpışan otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrasında otomobil çekiciyle kaldırıldı ve trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce\'de kamyon ile çarpışan otomobil yan yattı, sürücü kazayı yara almadan atlattı
11.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 17:10
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Düzce'de kamyon ile çarpışan otomobil yan yattı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Çerkez Taşköprü sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölyaka'dan Düzce istikametine seyir halinde olan D.B. idaresindeki 81 ADR 361 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden R.A. hakimiyetindeki 81 BJ 779 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil sürücüsü bulunduğu yerden çıkartılırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yan yatan otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kısa süreli tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de kamyon ile çarpışan otomobil yan yattı, sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika


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