Düzce'de Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 5 Yaralı

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Gümüşova'da gerçekleşen kazada 5 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi. İnceleme devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesi Anadolu otoyolunda kamyonet ile tırın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yongalık köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti ne giden E.K. idaresindeki 34 JE 3145 plakalı kamyonet ile sağ şeritte seyir halindeyken aynı istikamette önünde seyir halinde olan L.K. idaresindeki 67 ADC156 plakalı çekici ve buna bağlı 43 AEF 133 plakalı yarı römorka arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 34 JE 3145 plakalı araç sürücüsü E.K. ve bu araçta yolcu olarak bulunan F.A., N.A., M.K. ve H.N.K. isimli şahıslar yaralanmış olup, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika

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