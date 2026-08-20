Düzce'de kavga: 1 ölü, 4 gözaltı

Düzce'de bir evde 5 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde 5 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar Şahin (70) darbedilerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan S.Ç. (61), B.Ö. (29), M.Ç. (30) ve İ.M.'yi (66) gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.