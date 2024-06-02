Düzce'de Kavşakta Meydana Gelen Kazada LGS Öğrencisi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Kavşakta Meydana Gelen Kazada LGS Öğrencisi Yaralandı

Düzce\'de Kavşakta Meydana Gelen Kazada LGS Öğrencisi Yaralandı

Düzce'de Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada, LGS sınavından çıkan öğrenci Semanur A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

02.06.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce'de iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada LGS sınavından çıkan öğrenci yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevim K. idaresindeki 34 EMR 081 plakalı BMW marka otomobil ile Ruhi A. hakimiyetindeki 34 EHR 209 plakalı Dacia marka cip kavşakta çarpıştı. Kazada cipte bulunan ve LGS'den çıktığı öğrenilen Semanur A. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Semanur A., ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, İnceleme, Düzce, LGS, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kavşakta Meydana Gelen Kazada LGS Öğrencisi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:43 Erdoğan’dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik Erdoğan'dan yeni müfredata yönelik tepkilere yanıt: Eleştirilerin çoğu pedagojik değil ideolojik
14:44 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır
14:25 Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi
13:41 İstanbul’da çöken binada gözaltı sayısı 2’ye yükseldi Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet’te İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki döner işletmecisi de Emniyet'te
13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
15:58 Taraftarları mest etti Jose Mourinho’dan ilk Fenerbahçe paylaşımı Taraftarları mest etti! Jose Mourinho'dan ilk Fenerbahçe paylaşımı
15:43 Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelişi Avrupa’yı salladı Manşetlerden biri taraftarı kızdıracak! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişi Avrupa'yı salladı
14:47 Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi Ağacın tepesinde gören önce şaşırdı, sonra hak verdi
14:06 Önce motosiklete sonra yayalara çarptı 2 çocuğu hayattan kopardı Önce motosiklete sonra yayalara çarptı! 2 çocuğu hayattan kopardı
13:53 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe’ye geliyorsun Bellingham Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham
13:17 YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok YSK Başkanı: Yenilenen seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yok
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:53 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 16:27:25. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Kavşakta Meydana Gelen Kazada LGS Öğrencisi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement