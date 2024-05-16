Düzce'de kavşakta U dönüşü yapan tırın taşıdığı konteyner yola düştü - Son Dakika
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Düzce'de kavşakta U dönüşü yapan tırın taşıdığı konteyner yola düştü

Düzce\'de kavşakta U dönüşü yapan tırın taşıdığı konteyner yola düştü

Düzce'de Akçakoca Yolu'nda meydana gelen kazada, kuru gıda yüklü bir tırın yaptığı U dönüşü sırasında taşıdığı konteyner yola devrildi. Kaza nedeniyle yol kısmen trafiğe kapanırken, polis ekipleri tek şeritten trafik akışını sağladı ve konteyneri kaldırma çalışmaları başlatıldı.

16.05.2024 11:06
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Düzce'de kavşakta U dönüşü yapan tırın taşıdığı konteyner yola düştü.

Kaza, Akçakoca Yolu'nda meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki 34 FAS 477 plakalı kuru gıda yüklü tır, Konuralp mevkiinde U dönüşü yapıp Akçakoca istikametine döndüğü esnada dorsesinde bulunan konteyner yola devrildi. Kısmen trafiğe kapanan yolda, bölgeye gelen polis ekiplerince tek şeritten akış sağlandı. Yolda konteyneri kaldırma çalışmaları başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de kavşakta U dönüşü yapan tırın taşıdığı konteyner yola düştü - Son Dakika

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