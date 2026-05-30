Düzce\'de Kaza: 5 Yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki hastane kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri takla atarak ters döndü. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devlet hastanesi yolunda bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BEN 706 plakalı otomobil ile 14 BB 507 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak ters döndü. İki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları Akçakoca Devlet Hastanesine ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE