Düzce\'de Kaza: Sürücü Takla Attı, Kalbi Durdumaya Tamir Edildi

Düzce'de viraja sert giren otomobil kanala uçup takla attı. Kazada kalbi duran sürücüyü, sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaparak kurtardı.

Kaza, Zonguldak-Düzce D-655 Karayolu Şifalı Su mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan Şenol Özdemir (58) idaresindeki 32 AAT 141 plakalı Fiat marka otomobil, Şifalı Su mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kanala uçup takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan sağlık ekipleri takla atan otomobil içerisindeki sürücüye olay yerinde müdahalede bulundu. Kalbi duran Şenol Özdemir'i sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaparak kurtarırken, ağır yaralanan sürücü Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE