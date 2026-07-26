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Düzce'de Kenevir Operasyonu

Düzce\'de Kenevir Operasyonu
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Düzce'de jandarma, kenevir ve tabanca fişekleri ele geçirerek şüphelilere adli işlem başlattı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kenevir bitkisi ile tabanca fişeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda kenevir bitkileri ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 14 Temmuz 2026 tarihinde Çilimli ilçesinde bir şahsın ikametinde Jandarma ekiplerince yapılan aramada yaklaşık 45-50 santimetre boylarında 12 kök kenevir bitkisi ile 40 adet tabanca fişeği bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aynı tarihte Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise bir şahsın ikametinde yapılan aramada yaklaşık 100 ila 200 santimetre boylarında 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kenevir, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Kenevir Operasyonu - Son Dakika

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