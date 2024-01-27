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Düzce'de Kızartma Yağlarına Denetim - Son Dakika
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Düzce'de Kızartma Yağlarına Denetim

Düzce'de işletmelerde kullanılan kızartma yağlarının tüketici güvenliği açısından denetimleri gerçekleştiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un da katılımıyla fastfood tarzı toplu tüketim yerlerine yapılan denetimlerde, kızartma yağlarının düzenli olarak değiştirilmesi gerektiği vurgulandı. Denetimlerde polar madde ve sıcaklık değerleri ölçülerek analiz sonuçları mevzuata uygun olmayan yağlara idari para cezası kesiliyor. Düzce'de 2023 yılında toplam 7 bin 843 resmi kontrol gerçekleştirildiği belirtildi.

Düzce\'de Kızartma Yağlarına Denetim
27.01.2024 - 09:52,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de işletmelerde kızartmada kullanmakta olan katı ve sıvı yağlara ilişkin tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla denetim gerçekleştiriliyor.

Kamuoyunda farkındalığı artırmak için, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un da katılımı ile kontrol görevlileri il merkezindeki fastfood tarzı toplu tüketim yerlerine denetim yapıldı.

İl Müdürü Esra Uzun, 10 gün içerisinde toplu tüketim yerlerindeki kızartma yağlarına yönelik denetim gerçekleştirileceğini belirterek kızartma yağlarının belli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini belirterek "Değiştirilmeyen yağların yapısı bozulur. Ortaya çıkan kimyasallar da insan sağlığına çok ciddi zararlar verebilir. Bu noktada bizim eşik değerimiz polar maddede 25, sıcaklıkta da 180 derecedir. Herhangi bir işletmede yapılan denetimde ön tespit cihazımız ile bunun üzerinde bir değer bulduğumuzda numune alıp laboratuvara gönderiyoruz. Nihai durumda da kızartma yağının analiz sonuçları mevzuata uygun değilse 5996 sayılı Kanun'un ilgili hükmüne göre idari para cezası kesiliyor. Geçen yıl 12 tane numune aldık. Numune sayımızın az olmasının sebebi ön tespit cihazlarımız ile ölçüm yapmamız. Ön tespitte 25'in altında bir polar madde değeri var ise numune almamıza gerek yok" dedi.

Uzun, tarladan sofraya anlayışı ile gıdanın üretiminden tüketimine kadar bütün aşamalardaki denetimlerin aralıksız yürütüldüğünü belirterek Düzce'de 36 aktif kontrol görevlisi ile 7/24 esasına dayalı gıda denetimlerinin titizlikle yürütülmeye devam edeceğini belirtti.

Düzce'de 2023 yılında; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde toplam 7 bin 843 resmi kontrol gerçekleştirildiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Esra Uzun, Düzce, Tarım, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kızartma Yağlarına Denetim - Son Dakika


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