Düzce\'de KOM ekipleri tekel bayilerde kaçak içki ele geçirdi

Düzce'de KOM ekiplerinin yılbaşı akşamı tekel bayilerde yaptığı aramada 36 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı akşamında da denetimlerine devam etti. Ekipler, uygulama ve denetimler çerçevesinde şehir merkezinde bulunan tekel bayiler ve depolarını da aradı. Büfelerde yapılan aramada 36 şişe kaçak içkiye el konuldu. 2 kişi hakkında ise işlem başlatıldı. - DÜZCE