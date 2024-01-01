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Düzce'de KOM ekipleri tekel bayilerde kaçak içki ele geçirdi - Son Dakika
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Düzce'de KOM ekipleri tekel bayilerde kaçak içki ele geçirdi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı akşamı tekel bayilerinde gerçekleştirdikleri aramada 36 şişe kaçak içki buldu. Büfelerde yapılan aramada el konulan içkilere ilişkin olarak 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Düzce\'de KOM ekipleri tekel bayilerde kaçak içki ele geçirdi
01.01.2024 - 16:32,
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Düzce'de KOM ekiplerinin yılbaşı akşamı tekel bayilerde yaptığı aramada 36 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yılbaşı akşamında da denetimlerine devam etti. Ekipler, uygulama ve denetimler çerçevesinde şehir merkezinde bulunan tekel bayiler ve depolarını da aradı. Büfelerde yapılan aramada 36 şişe kaçak içkiye el konuldu. 2 kişi hakkında ise işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de KOM ekipleri tekel bayilerde kaçak içki ele geçirdi - Son Dakika


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