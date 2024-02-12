Düzce'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı

Düzce\'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı

Düzce'de bir kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, kaza sonrası mahalle sakinleri yolu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi. Vali Aslan ve İl Emniyet Müdürü Ergüder'in müdahalesiyle grup dağıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.02.2024 21:43  Güncelleme: 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, kaza sonrası sokağa dökülen mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı.

Vali Aslan ve İl Emniyet Müdürü Ergüder'in çabaları sonucu yatıştırılan grup eylemi sona erdirdi.

Olay, Çamköy bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammet T. idaresindeki 55 AFT 779 plakalı hafif ticari araç, kontrolsüz kavşakta yola aniden çıkan Yaşar D. idaresindeki at arabasına çarpıp kanala uçtu. Kazada at arabasında bulunan Yaşar D., Ebru D., A.D. (7), T.E.D. (9) ile Muhammet T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü. Yaklaşık 500 kişi güzergah üzerinden geçen tüm araçlara taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirerek, yolu trafiğe kapattı. Olaylar sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet ekiplerince güzergaha giren tüm araçlar farklı yönlere gönderilirken, olayı bilmeyerek güzergaha giren sürücülere mahalleli saldırdı. Polis ekipleri güçlükle olayları yatıştırırken, polis araçlarına da saldırı girişimi oldu.

Emniyet müdürü halkı teskin etti

Bölgeye gelerek vatandaşlarla görüşen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalığı teskin etti. Olayların yatıştırılmasının ardından Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye geldi. Bölgede sinyalizasyon çalışması ve kasis yapılacağını belirten Vali Aslan, çalışmaların hemen başlayacağını dile getirdi. Mahalle sakinleri eylemlerine son vererek dağıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Düzce, Güvenlik, Valilik, Soruşturma, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 21:57:16. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement