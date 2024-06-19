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Düzce'de Kurban Bayramı denetimleri çerçevesinde polis ekiplerince yapılan uygulamalarda bin 867 şahıs sorgulanırken, 244 araç da denetlendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı'nda Düzcelilerin huzur ve sükunetinin sağlanması için çeşitli noktalarda bayram denetimi gerçekleştirdi. Bu çerçevede il merkezinde çeşitli zaman aralıklarında yapılan denetimlerde bin 867 şahıs ve 244 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 18 kıraathane, 1 iş merkezi, 1 internet kafe ve 1 mesire alanında yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken; 8 kişiye umuma açık alanda alkol kullanmaktan kişi başı 977 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca günübirlik 12 ev, 12 umuma açık yer ve 5 parkta denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 17 araca çeşitli maddelerden toplam 92 bin 144 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE