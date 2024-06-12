Düzce'de Kurban Bayramı için 4 bin 992 güvenlik görevlisi görev yapacak - Son Dakika
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Düzce'de Kurban Bayramı için 4 bin 992 güvenlik görevlisi görev yapacak

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yapılan toplantıda, Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı. Düzce genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için 9 günlük bayram tatili süresince 4 bin 992 güvenlik görevlisi görev yapacak.

12.06.2024 21:03
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında Düzce ili Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı yapıldı. Düzce'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 bin 992 güvenlik görevlisi görev yapacak.

Kurban Bayramı'nın Düzce genelinde huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için tüm tedbirler alındı. Vali Selçuk Aslan başkanlığında Konuralp Bey Toplantı Salonunda Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla, Kurban Bayramı tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aslan, Kurban Bayramı'nın Düzce genelinde huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için bayram tatili süresince; "İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 675'i trafik, 3 bin 22'si asayiş olmak üzere toplam 3 bin 697 emniyet personelimiz, İl Jandarma Komutanlığımız sorumluluk bölgesinde ise 164'ü Jandarma Trafik, 255'i Jandarma Asayiş timi olmak üzere toplam bin 295 Jandarma personelimiz görev yapacaktır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kurban Bayramı için 4 bin 992 güvenlik görevlisi görev yapacak - Son Dakika

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