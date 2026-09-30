Düzce\'de mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyköy İstiklal Mahallesi 613. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlanan M.Ç., D.Ç. ve H.Ç. için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.