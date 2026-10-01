Düzce'de masaj salonlarında fuhuş iddiasına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de masaj salonlarında fuhuş iddiasına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

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Düzce\'de masaj salonlarında fuhuş iddiasına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı
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Düzce'de masaj salonlarında fuhuş yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3'ü işletmeci, 4'ü çalışan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla, 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Düzce'de masaj salonlarında fuhuş yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Düzce'de masaj salonlarında fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Konu ile ilgili Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğünce il merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığına dair yapılan ihbarlar sonucu 3'ü masaj salonu işletmecisi, 4'ü çalışanlar olmak üzere toplam 7 şüpheliye yönelik CMK 135 kapsamında 24 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 2 ay süre ile tedbir kararı uygulanmış ve dosya kapsamında 26 ara yakalama yapılarak, 10 mağdur şahsın ifadesi alınmıştır. 28 Eylül 2026 günü düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7 şüpheli, 1 Ekim 2026 günü mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla, 1'i ifadesi sonrası savcılıktan serbest bırakılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'de masaj salonlarında fuhuş iddiasına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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