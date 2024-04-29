Düzce'de motor kısmından alev alan cip alev alev yandı - Son Dakika
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Düzce'de motor kısmından alev alan cip alev alev yandı

Düzce\'de motor kısmından alev alan cip alev alev yandı

Düzce'de Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir cipin motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

29.04.2024 20:09
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Düzce'de motor kısmından alev alan cip, alev alev yandı.

Olay, Aziziye Mahallesi eski Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Olimpiyat Kavşağı istikametine seyir eden Resul D. idaresindeki 54 AKS 064 plakalı Nissan marka cipin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Başarılı olamayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmı alev alev yanmaya başlayan cip, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile tamamen yanmadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de motor kısmından alev alan cip alev alev yandı - Son Dakika

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