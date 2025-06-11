Düzce\'de Motosiklet Denetimleri Artıyor

Düzce'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte motosiklet denetimleri de sıklaştırıldı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Düzce'de motosiklet kullanımı arttı. Kullanımın artmasıyla birlikte şehir genelinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 60'ının motosiklet kaynaklı olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, motosikletlilerin yoğun bulunduğu bölgelerde şok denetimler gerçekleştirerek sürücülerin kask ve ehliyet kontrollerini yaptı. Abartı egzoz ya da fazla aparat takılı olan motosikletlere ise cezai işlem uygulandı. Şehir genelinde son bir haftada 3 bin 117 motosiklet denetlenirken, kusurlu bulunanlara işlem yapıldı. 166 motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - DÜZCE