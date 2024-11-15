Düzce'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Düzce\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Düzce'de bir motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

15.11.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de motosiklet ile çarpışan hafif ticari aracın park halindeki 2 araca da çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rasim Bedir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şehir merkezi istikametinden gelen 81 ADU 448 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, karşı istikametten gelen F.D. idaresinde ki 66 ACL 841 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yol kenarında bulunan 2 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:27 Bakan Yumaklı’dan “Köfteci Yusuf“ açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır
17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
10:04 Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 21:23:11. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.