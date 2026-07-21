Düzce'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Düzce'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı

21.07.2026 23:07
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Düzce'de motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de motosiklet ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisiklet çarpıştı, kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, Düzce Merkezde bulunan Ela Bahriye Oral Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametinden otogar istikametine seyreden Ö.K. idaresindeki 16 BGJ 158 plakalı motosiklet ile bulvarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan D.B. idaresindeki bisiklet yolun ortasında çarpıştı. Çarpışması etkisiyle iki sürücü de yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücülere ilk müdahalesini kaza yerinde yapan sağlık ekipleri yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı - Son Dakika

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