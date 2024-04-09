DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonlarda 29 şahsa işlem yapıldı 3 kişi tutuklandı.
Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 1- 7 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 28 olaya müdahale edilirken, 29 kişi hakkında adli işlem yapılırken 3 şahıs tutuklandı.
Çalışmalarda; 2 adet sentetik ecza, 15,6 gram esrar, 372,7 gram metamfetamin, 71,7 gram bonzai ve 12 adet captagon ele geçirildi. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Narkotik Operasyonunda 29 Kişiye İşlem Yapıldı, 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine yapılan aramada, 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş adamı Atakan A.'nın evinin bahçesinde bulunan 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tekne küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 784 şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde 2'si kurusıkı 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 185 fişek ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.
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