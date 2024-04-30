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Düzce'de Narkotik Operasyonunda 47 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce\'de Narkotik Operasyonunda 47 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce genelinde yapılan narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında 47 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 40 adet sentetik ecza, 725 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 101 gram bonzai, 1 gram Afyon sakızı ve 5 gram skunt ele geçirildi.

30.04.2024 12:14
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DÜZCE (İHA) – Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 47 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 22- 28 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 46 olaya müdahale edilirken, 47 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 40 adet sentetik ecza, 725 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 101 gram bonzai, 1 gram Afyon sakızı 5 gram skunt, 3 adet ekstasy ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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