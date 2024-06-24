Düzce\'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Düzce'de otluk alanda çıkan anız yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yaklaşım 20 dönümlük arazide etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Düzce'de otluk alanda anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangın çöplük alana geldiğinde, alevler insan boyuna ulaştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve kepçelerle yangına müdahale edilirken, rüzgarın etkisi ile alevler çiftçilerin buğday tarlalarına ulaştı. Uzun süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - DÜZCE