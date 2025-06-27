Düzce\'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Düzce'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. Dükkan sahipleri hortumlarla işletmelerine alevlerin gelmesini engellerken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangın öğlen saatlerinde Düzce'nin Küçük Sanayi Sitesi arkasında bulunan otluk alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre otluk alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler alevlere müdahalede bulunurken, şiddetli rüzgar sebebi ile otluk alandaki yangın hızla büyüdü. Bölgede bulunan işletmelerine alevlerin ulaşmasını engellemek isteyen vatandaşların da hortumlarla müdahale de bulunduğu yangın güçlükle söndürülürken, yangında 5 dönüm arazi küle döndü. - DÜZCE