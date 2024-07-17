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Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçeşehir bağlantı yolunda ara sokağa girmek isteyen Melek A. idaresindeki 81 ACA 876 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ve 16 yaşında olduğu öğrenilen H.Ü. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine bölgeye çağırılan 112 acil sağlık ekipleri ile Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE