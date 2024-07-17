Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Düzce'de Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.07.2024 22:23
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Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçeşehir bağlantı yolunda ara sokağa girmek isteyen Melek A. idaresindeki 81 ACA 876 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan ve 16 yaşında olduğu öğrenilen H.Ü. idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine bölgeye çağırılan 112 acil sağlık ekipleri ile Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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