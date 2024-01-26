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Düzce'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Yeşilyayla mevkiinde otomobilin dinlenme tesislerine girerken kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyerlere saplandı. Ağır yaralanan Gökhan Dinç ve Meva Dinç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce\'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
26.01.2024 - 11:52,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yeşilyayla mevkiinde otomobilin dinlenme tesislerine girerken kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde sürücü Coşkun D. idaresindeki 68 ADR 024 plakalı Seat marka otomobil dün akşam saatlerinde dinlenme tesisine girmek isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazada ağır yaralı olarak Sakarya ili Hendek ilçesi devlet hastanesine kaldırılan Gökhan Dinç (35) ile Meva Dinç (5) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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