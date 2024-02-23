Düzce'de otomobiller çarpıştı: 2 hafif yaralı
DÜZCE - Düzce terminal kavşağında meydana gelen kazada otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza Düzce Terminal mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fatma Ç. idaresindeki 34 BCM 121 plakalı otomobil Terminal mevkiinde U dönüşü yaptığı esnada Şehir mezarlığı istikametinden Aziz Yıldırım Bulvarı istikametine seyir halinde olan Selma B. idaresindeki 81 BG 061 plakalı opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki otomobilde bulunan İrem A. ve Duran D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulans hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de otomobiller çarpıştı: 2 hafif yaralı - Son Dakika
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Almanya, kişisel kullanım amaçlı esrarı kısmen yasallaştırma yolunda ilerliyor. Yeni yasa, ülkeyi Malta ve Lüksemburg'tan sonra esrarı yasallaştıran 3. Avrupa Birliği ülkesi haline getirecek. Tartışmaların ardından Almanya parlamentosunun esrar kullanımını kısmen yasallaştırması bekleniyor. Yasa değişikliği, Almanya'yı Malta ve Lüksemburg'dan sonra esrarı kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü Avrupa Birliği ülkesi yapacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?