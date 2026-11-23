Düzce'de Anadolu Otoyolu üzerinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 200 bin TL olan 46 bin 203 adet sentetik ecza ele geçirildi. İstanbul'dan Mersin'e uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen araçta yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 Kasım 2026 tarihinde Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, İstanbul'dan Mersin'e uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen 34 PMF 409 plakalı araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan adli aramada, 859 kutu içerisinde toplam 46 bin 203 adet sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan C.Y. (27) ve S.A. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik mücadelenin sürdüğü bildirildi.