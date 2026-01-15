Park halindeki otomobil alev alev yandı

Düzce'de bir evin yanında park halinde bırakılan otomobil alev alev yandı.

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Yolu üzerinde, bir evin yanında park halinde bulunan 81 AAS 492 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, alevler içerisinde kalan otomobile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının, park halindeki aracın yakınında bulunan eve sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DÜZCE