Düzce'de Patpat Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen patpat adı verilen tarım aracı kaza yaptı. 2 kişi yaralandı.

Düzce'de tarım sezonunun başlamasıyla kullanama artan patpat kullanımı kazaları da beraberinde getiriyor. Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen köyü yolunda patpat kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada E.A.(26) ve E.A.(30) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE