Düzce'de Patpat Kazası: 5 Kişi Yaralandı

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Düzce'de meydana gelen patpat kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yığılca ilçesine bağlı Geril köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.S. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı virajda devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri patpatta bulunan sürücü A.S., G.S., S.S., S.A. ve R.S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'deki hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE