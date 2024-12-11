Düzce'de Pazaryeri Denetimleri: Hijyen ve Fiyat Kontrolü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Pazaryeri Denetimleri: Hijyen ve Fiyat Kontrolü

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Merkez Aziziye Pazaryeri'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde, hijyen kurallarına, fiyat etiketlerine ve gıda güvenliği standartlarına uyumu kontrol etti. Ayrıca vatandaşlar, pazaryeri girişinde kurulan hassas tartı ile aldıkları ürünlerin gramajlarını denetleme fırsatı buldu.

11.12.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaş aldığı ürünün kilosunu kontrol ediyor

Pazar yerinde etiketlerden tartılara her şey denetlendi

DÜZCE - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, Merkez Aziziye Pazaryeri'nde denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde, pazarcı esnafının hijyen kurallarına, fiyat etiketlerine ve gıda güvenliği standartlarına uygunluğu kontrol edildi. Pazaryeri girişinde hassas tartı kurularak vatandaşlar aldıklarının gramajlarını kontrol etti.

Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pazarcı esnafına ve vatandaşlara güvenli ve sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmak hedefiyle Merkez Aziziye Pazaryeri'nde müşterek bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, satış tezgahlarında fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ekipler, ayrıca hileli ürün satışlarını denetleyerek, çürük, ezik veya bozulmuş ürünlerin satışının yapılmadığından emin oldular. Zabıta ekipleri, ölçü ve tartı aletlerinin usulüne uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını da dikkatle inceledi. Pazaryeri girişinde kurulan hassas tartı ile vatandaşların aldıkları ürünlerin doğru tartılıp tartılmadığı kontrol edilerek, eksik ürün tartımının önüne geçildi.

Satıcıların hijyen kurallarının da kontrol edildiği çalışmalarda, toplamda 296 adet tezgah denetlendi. Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, 3-sayfa, Zabıta, Sağlık, Hukuk, Tarım, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Pazaryeri Denetimleri: Hijyen ve Fiyat Kontrolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 23:32:02. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Pazaryeri Denetimleri: Hijyen ve Fiyat Kontrolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.