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Düzce'de Plakasız Motosiklet Yakalandı, Kısa Süre Sonra Alev Aldı - Son Dakika
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Düzce'de Plakasız Motosiklet Yakalandı, Kısa Süre Sonra Alev Aldı

Düzce'de polis ekipleri, plakasız motosikleti kovalamaca sonrası durdurarak yakaladı. Sürücü araçtan indirildikten kısa bir süre sonra motosiklet alev alarak yandı. Sürücü alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.

Düzce\'de Plakasız Motosiklet Yakalandı, Kısa Süre Sonra Alev Aldı
31.12.2023 - 19:20,
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Düzce'de polis ekipleri plakasız motosikleti kovalamaca sonrası durdurarak yakaladı. Sürücünün araçtan indirilmesinden kısa bir süre sonra motosiklet alev alarak yandı.

Olay, Karahacı Musa Mahallesi Servet Bucurgat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde plakasız motosiklete dur ihtarında bulunan trafik ekiplerinden kaçmaya başlayan H.S. idaresindeki motosiklet, Akınlar Kavşağı'nda durduruldu. Sürücünün indirilmesinin ardından motosiklette patlama meydana geldi. Alev topuna dönen motosiklet, bölgeden şans eseri geçen sulama aracı tarafından söndürüldü. Sürücü H.S.'nin yapılan kontrollerde alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmak, plakasız araç kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 21 bin 112 lira cezai işlem uygulanırken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Karahacı, Düzce, Olay, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Plakasız Motosiklet Yakalandı, Kısa Süre Sonra Alev Aldı - Son Dakika


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