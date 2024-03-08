Düzce\'de Ramazan Ayı Öncesi Fırın ve Pastanelere Denetim

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Düzce'de faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde pide gramaj, işletme hijyen ve evrak kontrolleri gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi, Ramazan ayının başlamasına günler kala fırın, unlu mamuller ve pastanelere yönelik denetimlerine ağırlık verdi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gıda satışı yapan iş yerlerinde Ramazan pidesi başta olmak üzere ekmek gramaj kontrolü yapılırken, aynı zamanda iş yerlerinin hijyen koşullarına uygunluğu ve evrakları da incelendi. Yıl boyunca sürdürülen denetimlere ek olarak Ramazan ayına özel olarak denetimlere ağırlık veren ve bu çerçevede detaylı çalışma gerçekleştiren ekipler, depo, personel dinlenme odaları ve banyolarda da detaylı incelemede bulundu.

Ekipler, Ramazan ayı boyunca da denetimlerine devam edecek. - DÜZCE