Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol personelince Ramazan Ayının başlaması ile birlikte, rutin gıda denetimlerine ilave olarak tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimler arttırıldı.
Düzce il genelindeki; özellikle Ramazan Ayında vatandaşların yoğun olarak tükettikleri; ekmek/pide, unlu mamuller, pastacılık ürünleri, tatlılar, et ve süt ürünleri üretimini yapan imalathaneler başta olmak üzere; ramazan kolisi, hurma ve bayram şekerlemelerinin satışa sunulduğu gıda işyerleri gıda güvenilirliği bakımından denetlenmeye yoğun olarak devam ediliyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun tarafından yapılan açıklamada "Ramazan Ayı boyunca yoğunlaşan gıda denetimleri yanında tüketicilerimizin de birer gönüllü gıda denetçisi gibi hareket etmeli. Özellikle; açıkta, ambalajsız, etiketsiz, üreticisi, markası, kayıt veya onay numarası belirsiz gıda, sağlık amblemsiz tavuk eti, damgasız kırmızı et, etiketinde belirtilen koşullarda muhafaza edilmeden satışa sunulan ürünleri satın almamaları gerekiyor. Ambalajlarının sağlam ve şişmemiş, son tüketim tarihlerinin geçmemiş ve doğal renk, tat ve kokusunun değişmemiş yani bozulmamış olmasına dikkat etmeli ve gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini; ALO 174 veya gıda ihbar hatlarına bildirmeliler" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Arttırıldı - Son Dakika
Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise 7 adet tabanca, 233 adet fişek, 12 adet şarjör ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma tarafından takibe alındı. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Zanlıların işlemleri devam ediyor.
Düzce genelinde uyuşturucu tacirleri ve kullanımına karşı yapılan operasyonlarda 40 şüpheliye işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 162 adet sentetik ecza, 8,12 gram amfetamin, 91,25 gram esrar, 9,6 gram kokain, 108,3 gram metamfetamin ve 22,9 gram bonzai ele geçirildi.
Karabük'te, sokak kedilerine çarpan ve olay yerinden kaçan 2 sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDI) ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.
Diyarbakır-Silvan kara yolunda, rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan bir minibüsün takla atması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Trafik polisi ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağlarken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan çıkan transmikser, park halindeki 7 araca çarptı. Neyse ki kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olayın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçelerinde 8 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 30 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 20 sentetik ecza ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Van'ın Muradiye Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muradiye'deki fırınlarda gramaj fiyatı ve hijyen kontrolleri yaparak işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Ayrıca, ilçe genelindeki marketlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.
Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan dolayı arama yapıldı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan aranan elebaşları da gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu imalathanesi ve çek-senet gibi delillere el konuldu.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?