Düzce'de Restoranın Bacasından Kıvılcımlar Çıktı

Bacadan çıkan kıvılcımlar itfaiyeyi harekete geçirdi

DÜZCE - Düzce'de bir restoranın bacasından çıkan kıvılcımlar paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Necmi Hoşver Caddesi'nde bulunan bir restoranın baca kısmından kıvılcımlar yükseldi. Dumanların yükselmeye başladığı bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler baca ve çatıda çıkan yangını müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.