Düzce\'de Rüzgar Sobadan Kıvılcım Çıkardı, Ev Halkı Panik Yaşadı

Düzce'de etkili olan rüzgarla birlikte bir evde sobadan kıvılcımlar çıkınca, ev halkı panik yaşadı.

Alınan bilgilere göre, Yeni Taşköprü köyünde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar sebebi ile evde sobadan kıvılcımlar çıkmaya başladı. Ev halkı yangın çıktığını düşünerek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşarak ev ve yapı çevresinde incleme yaptı. Bacaya çıkarak kontrollerde bulunan ekipler herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazken, ev halkı derin bir nefes aldı. - DÜZCE