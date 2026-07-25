Sağanak beraberinde kazayı getirdi: 5 yaralı - Son Dakika
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Sağanak beraberinde kazayı getirdi: 5 yaralı

Sağanak beraberinde kazayı getirdi: 5 yaralı
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Düzce D-100 Karayolu'nda belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Düzce'de sağanak yağış beraberinde kazayı getirdi. Halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Adliye mevkiinde meydana geldi. Düzce'den Jandarma istikametine seyir halinde olan Düzce Belediyesi'ne ait 81 HO 1122 plakalı Karsan marka otobüs, yol kenarında dinlenme tesisinden çıkan E.Ö. idaresinde ki 06 EEB 109 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hem otomobilde hem de halk otobüsünde bulunan toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile yol kontrollü verilirken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Hava Durumu, 3. Sayfa, Düzce, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak beraberinde kazayı getirdi: 5 yaralı - Son Dakika

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