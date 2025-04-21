Düzce'de Samanlık Yangınına İtfaiye Müdahalesi

Samanlık yangınında itfaiye eri alevlere böyle müdahalede bulundu

DÜZCE - Düzce'de samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Yangının sönmesi için itfaiye eri saman balyalarının içine girmesi dikkat çekti.

Yangın Hacıaliler köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İlhami A.'ya ait evin arka kısmında bulunan Samanlıkta belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı ile bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler kısa süre içerisinde samanlığı alev topuna çevirirken, itfaiye ekipleri samanlığın yanında bulunan eve kıvılcımların sıçramasını engelledi. Saman balyalarının alevlenmesini engellemek isteyen itfaiye eri balyalarının içine girerek yangını söndürdü. Bu esnada diğer itfaiye erleri arkadaşlarının alevlerden uzak kalması için sürekli su sıktığı anlar kaydedildi. Ekiplerin çalışması ile yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.